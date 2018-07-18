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صور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا بتصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:22 ص
صور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا بتصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين القمة بين بوتين وترامب
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تظاهر العشرات من المواطنين الأمريكيين أمس الثلاثاء، أمام البيت الأبيض، تنديدا بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وشارك فى المظاهرات الممثلة أليسا ميلانو والمحامى الأمريكى مايكل أفنتى.

و أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ثقته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشيراً إلى أن العلاقة مع روسيا تحسنت وستتحسن أكثر فى المستقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

وأضاف ترامب، أن روسيا لم يكن لها أى تأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً أنه حقق تقدماً فى حل الخلافات خلال لقائه بنظيره الروسى فلاديمير بوتين وتناولا قضايا الشرق الأوسط.

المظاهرات الأمريكية أمام البيت الأبيض
المظاهرات الأمريكية أمام البيت الأبيض

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو والمحامى مايكل أفنتى
الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو والمحامى مايكل أفنتى

 

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

المحامى مايكل أفنتى والممثلة أليسا ميلانو
المحامى مايكل أفنتى والممثلة أليسا ميلانو

 

الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو خلال المظاهرات
الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو خلال المظاهرات

 

المحامى مايكل أفنتى خلال المظاهرات
المحامى مايكل أفنتى خلال المظاهرات

 

كلمة المحامى مايكل أفنتي خلال المظاهرات
كلمة المحامى مايكل أفنتي خلال المظاهرات

 


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