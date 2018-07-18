video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد اختبارات طلاب كلية التربية الرياضية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:07 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد اختبارات طلاب كلية التربية الرياضية محافظ جنوب سيناء يشاهد اختبارات الطلاب
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، فعاليات اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربيه والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء، وتستضيفها مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات وتستمر لمدة 3 أيام.

 

ورافق المحافظ اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحى توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

 

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه لأول مرة بالمحافظة تنظم اختبارات القدرات واختبارات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والعسكرية، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء.

 

وأشار فودة، إلى أن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، تحظى باهتمام كبير من الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، فيحاول الكثيرين من الطلاب والطالبات الموهوبين رياضيا الالتحاق بإحدى كليات التربية الرياضية كل عام.

 

والجدير بالذكر أن كليات التربية الرياضية تم توحيد اختباراتها اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019، على جميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية، بناءاَ على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالآتى:

اختبار طبى وقوام (لائق أو غير لائق)، اختبار شخصى (لائق أو غير)، اختبار المهارة والرياضية 70 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص إلكترونى 30 درجة، اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، وشروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبه 50% فى كل اختبار على أن يحصل فى النهاية على إجمالى 70%، من إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

 

 

محافظ جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظة يشاهدان اختبارات الطلاب
محافظ جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظة يشاهدان اختبارات الطلاب

 

الطلاب إثناء امتحان القدرات الرياضية
الطلاب إثناء امتحان القدرات الرياضية

 

محافظ جنوب سيناء مع الطلاب
محافظ جنوب سيناء مع الطلاب

4

الطلاب مع محافظ جنوب سيناء
 

 

IMG_20180718_103611
اختبارات الطلاب

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء: منح دراسية لطلاب المحافظة بالجامعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

جامعة العريش

اختبارات الطلاب

كلية التربية الرياضية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

وليد فواز ومى سليم ينفصلان رسميا داخل أحد مكاتب التوثيق

وليد فواز ومى سليم ينفصلان رسميا داخل أحد مكاتب التوثيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة