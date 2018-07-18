صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد اختبارات طلاب كلية التربية الرياضية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، فعاليات اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربيه والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء، وتستضيفها مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات وتستمر لمدة 3 أيام.

ورافق المحافظ اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحى توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه لأول مرة بالمحافظة تنظم اختبارات القدرات واختبارات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والعسكرية، والتى تقام بالتنسيق مع إدارة كليه التربية الرياضية بجامعه العريش، مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وتيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء.

وأشار فودة، إلى أن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، تحظى باهتمام كبير من الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، فيحاول الكثيرين من الطلاب والطالبات الموهوبين رياضيا الالتحاق بإحدى كليات التربية الرياضية كل عام.

والجدير بالذكر أن كليات التربية الرياضية تم توحيد اختباراتها اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019، على جميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية، بناءاَ على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالآتى:

اختبار طبى وقوام (لائق أو غير لائق)، اختبار شخصى (لائق أو غير)، اختبار المهارة والرياضية 70 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص إلكترونى 30 درجة، اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، وشروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبه 50% فى كل اختبار على أن يحصل فى النهاية على إجمالى 70%، من إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.



محافظ جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظة يشاهدان اختبارات الطلاب



الطلاب إثناء امتحان القدرات الرياضية



محافظ جنوب سيناء مع الطلاب





الطلاب مع محافظ جنوب سيناء

