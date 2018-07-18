صور.. رئيس جامعة سوهاج 300 طالب قاموا بالتنسيق على مدار 3 أيام

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، بتفقد مكتب التنسيق بجامعة سوهاج، وطلاب المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة، والتى تنتهى فى 20 يوليو بحد أدنى 96.1 % ؜لشعبة علمى علوم، و93.9 % ؜لشعبة علمى رياضة، و80%؜ لشعبة أدبى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تخصيص معامل مركزية بالحرم الجامعى القديم، منها معمل مدرجات كلية التجارة بالدور الأرضى، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشرى، وتحتوى المعامل على 80 جهاز كمبيوتر تستعد لاستقبال الطلاب أثناء مرحلة التنسيق.

وشدد عزيز على تلبية كافة احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعى حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.

وأوضح عزيز، أن معامل الجامعة استقبلت حتى الآن ما يقرب من 300 طالب وطالبة، وأن الجامعة أعدت استراحة خاصة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، لمنع التكدس داخل المعامل، وأن الجامعة استعانت بفنيين مدربين على أعلى مستوى من أجل إنهاء إجراءات التنسيق للطلاب بالجامعة، وأنه قام بتكليف المختصين بالمرور الدورى على المعامل لتلاشى أى أخطاء أو أعطال قد تحدث.