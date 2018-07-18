صور.. ترامب: لا حدود زمنية لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أنه لا داعى للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذى أبرمه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى تحوّل فى لهجته بعدما كان قال سابقا إن العملية ستبدأ فى وقت قريب جدا.

وقال ترامب للصحفيين "المباحثات مستمرة وتجرى بشكل جيد جدا"، وأضاف "لا حدود زمنية لدينا، وليست هناك سرعة مُحددة".

وأشار ترامب إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الإثنين، خلال قمتهما فى هلسنكى.



حديث الرئيس الأمريكى للصحفيين

والتقى الرئيس الأمريكى الزعيم كيم فى 12 يونيو فى قمة غير مسبوقة فى سنغافورة وقّعا خلالها وثيقة تعهدا فيها "العمل نحو نزع السلاح النووى بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

لكن الاتفاق لم يذكر جدولا زمنيا للعملية أو كيفية تنفيذها، وبعد أكثر من شهر على التوقيع لم يتم الإعلان عن أى تقدم ملموس على هذا الصعيد.

وأكدت إدارة ترامب قبل قمة سنغافورة أن نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية يجب أن يبدأ "بدون تأخير"، وبعد القمة ذكرت أن العملية ستبدأ "سريعا جدا".

وبعد يوم من انتهاء القمة أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن معظم عمليات نزع السلاح النووى ستنتهى مع نهاية ولاية ترامب عام 2020.



جانب من كلمة دونالد ترامب



حديث دونالد ترامب



جانب من حديث دونالد ترامب