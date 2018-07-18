صور.. بومبيو: الاتفاق مع كوريا الشمالية قد يستغرق بعض الوقت

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووى "قد يستغرق بعض الوقت" مؤكدا على أن العقوبات ستستمر فى الوقت الراهن حتى فى الوقت الذى اقترح فيه مبعوث روسيا إلى بيونجيانج إجراء مباحثات لتخفيفها.

وفى كلمة خلال اجتماع حكومى بقيادة الرئيس دونالد ترامب قال بومبيو، الذى أجرى محادثات غير حاسمة فى كوريا الشمالية هذا الشهر، إن تقدما تحقق بخصوص بعض القضايا.

وأضاف "أمامنا الكثير من العمل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هدفنا. لكن كل هذا سيحدث على خلفية استمرار تطبيق العقوبات القائمة بالفعل".

وذكر أن كوريا الشمالية أكدت مجددا التزامها بالتخلى عن أسلحتها النووية وأن تقدما تحقق فيما يتعلق بترتيب تسليم رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامى 1950 و1953.

وقال "أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد عودة أول الرفات، ذلك هو الالتزام" مضيفا أن القضية تمثل أهمية قصوى للأسر المعنية.

ورغم أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن مبعوث روسيا لدى كوريا الشمالية قوله إن من المنطقى إثارة السؤال عن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية مع مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة.



بومبيو وترامب



حوار بين بومبيو وترامب