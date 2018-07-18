video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. السلطات المكسيكية تحرق نبات الماريجوانا فى بلدية إنسينادا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:20 ص
صور.. السلطات المكسيكية تحرق نبات الماريجوانا فى بلدية إنسينادا حرق نبات الماريجوانا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

قامت أمس الثلاثاء، قوات البحرية المكسيكية بحرق نبات الماريجوانا، خلال عملية فى سييرا خواريز ببلدية إنسينادا.

وشاركت فى عمليات الحرق القوات الفيدرالية فى البلدية إضافة إلى مشاة البحرية المكسيكية، حيث قاموا بضبط المزارع التى تنتج النبات ثم حصادها وتجميعها بكميات كبيرة وحرقها.

وفى يونيو الماضى، أجازت المكسيك استخدام الماريجوانا فى الأغراض الطبية والعلمية لكنها أبقت على الحظر على استخدامها فى الأغراض الترفيهية وزراعتها.

وقال أرتورو تورنيل المتحدث باسم الهيئة إنها تعتزم أن تنشر رسميا اللوائح الخاصة بالسلع التي تدخل الماريجوانا فى صناعتها خلال أيام بما يسمح بدخولها إلى السوق المكسيكية بعد ذلك بشهر تقريبا.

وأضاف أن الهيئة تتوقع من الموزعين وتجار التجزئة استيراد هذه البضائع وأن بعض الشركات ستصنع بعض المنتجات في المكسيك باستخدام ماريجوانا مزروعة في الخارج. ولا ينطبق ذلك على بيع الماريجوانا الخالصة.

وأثار اعتزام تقنين هذه السلع جدلا بينما تواجه المكسيك صعوبة للحد من تجارة المخدرات وهى مصدر دخل رئيسى لعصابات المخدرات العنيفة التى قتلت 140 ألف شخص فى البلاد فى السنوات العشر الماضية.

حرق نبات الماريجوانا
حرق نبات الماريجوانا

 

جانب من حرق نبات الماريجوانا
جانب من حرق نبات الماريجوانا

 

جانب من عمليات الحرق
جانب من عمليات الحرق

 

جنود البحرية المكسيكية يحرقون نبات الماريجوانا
جنود البحرية المكسيكية يحرقون نبات الماريجوانا

 

تجميع نبات الماريجوانا
تجميع نبات الماريجوانا

 

جانب من تجميع نبات الماريجوانا
جانب من تجميع نبات الماريجوانا

 

البحرية المكسيكية تجمع نبات الماريجوانا
البحرية المكسيكية تجمع نبات الماريجوانا

 

نبات الماريجوانا
نبات الماريجوانا

 

جانب من إقدام البحرية المكسيكية على عمليات الحرق
جانب من إقدام البحرية المكسيكية على عمليات الحرق

 

جنود البحرية المكسيكية خلال عمليات الحرق
جنود البحرية المكسيكية خلال عمليات الحرق

 

توجه سلطات المكسيك لمزارع الماريجوانا
توجه سلطات المكسيك لمزارع الماريجوانا

 

جانب من الوصول لمزارع الماريجوانا
جانب من الوصول لمزارع الماريجوانا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أوروجواى تحرق أطنانا من الماريجوانا بعد ضبطها فى أسونسيون

مظاهرات فى المكسيك للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا- صور

المكسيك

اخبار المكسيك

الماريجوانا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة