صور.. السلطات المكسيكية تحرق نبات الماريجوانا فى بلدية إنسينادا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

قامت أمس الثلاثاء، قوات البحرية المكسيكية بحرق نبات الماريجوانا، خلال عملية فى سييرا خواريز ببلدية إنسينادا.

وشاركت فى عمليات الحرق القوات الفيدرالية فى البلدية إضافة إلى مشاة البحرية المكسيكية، حيث قاموا بضبط المزارع التى تنتج النبات ثم حصادها وتجميعها بكميات كبيرة وحرقها.

وفى يونيو الماضى، أجازت المكسيك استخدام الماريجوانا فى الأغراض الطبية والعلمية لكنها أبقت على الحظر على استخدامها فى الأغراض الترفيهية وزراعتها.

وقال أرتورو تورنيل المتحدث باسم الهيئة إنها تعتزم أن تنشر رسميا اللوائح الخاصة بالسلع التي تدخل الماريجوانا فى صناعتها خلال أيام بما يسمح بدخولها إلى السوق المكسيكية بعد ذلك بشهر تقريبا.

وأضاف أن الهيئة تتوقع من الموزعين وتجار التجزئة استيراد هذه البضائع وأن بعض الشركات ستصنع بعض المنتجات في المكسيك باستخدام ماريجوانا مزروعة في الخارج. ولا ينطبق ذلك على بيع الماريجوانا الخالصة.

وأثار اعتزام تقنين هذه السلع جدلا بينما تواجه المكسيك صعوبة للحد من تجارة المخدرات وهى مصدر دخل رئيسى لعصابات المخدرات العنيفة التى قتلت 140 ألف شخص فى البلاد فى السنوات العشر الماضية.



حرق نبات الماريجوانا



جانب من حرق نبات الماريجوانا



جانب من عمليات الحرق



جنود البحرية المكسيكية يحرقون نبات الماريجوانا



تجميع نبات الماريجوانا



جانب من تجميع نبات الماريجوانا



البحرية المكسيكية تجمع نبات الماريجوانا



نبات الماريجوانا



جانب من إقدام البحرية المكسيكية على عمليات الحرق



جنود البحرية المكسيكية خلال عمليات الحرق



توجه سلطات المكسيك لمزارع الماريجوانا