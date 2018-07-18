شرطة نيكاراجوا تسيطر على معقل رئيسى للمحتجين

رويترز

اقتحم مئات من عناصر الشرطة وأنصار رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا معقلا رئيسيا للمحتجين المناهضين للحكومة وأسقطوا الحواجز الرملية فيما يعد ضربة رمزية لمساعى الإطاحة بالرئيس المنتمى لجبهة التحرير الساندينية.

واستمرت المواجهات التى وقعت أمس الثلاثاء بين مقنعين موالين للحكومة مسلحين بأسلحة آلية وشبان يحملون قذائف يدوية الصنع أكثر من أربع ساعات وتركت ضاحية مونيمبو فى مدينة ماسايا وقد تناثرت قطع الزجاج المحطم وفوارغ الطلقات فى شوارعها.

وقتل في نيكاراجوا 275 على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أبريل نيسان بسبب خطط حكومة أورتيجا خفض مزايا أرباب المعاشات. وأدى رد الحكومة العنيف على المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقا على حكم أورتيجا.