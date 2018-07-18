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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:48 ص
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سلوفاكيا تسلم موسكو مواطنا روسيا متورطا فى عمليات إرهابية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:36 ص
سلوفاكيا تسلم موسكو مواطنا روسيا متورطا فى عمليات إرهابية الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلن جهاز الأمن الروسى اليوم الأربعاء، أن سلوفاكيا سلمت إلى روسيا أسلان ياندييف، وهو أحد أفراد عصابة شامل باساييف، المتورط بإرتكاب عمليات إرهابية كبيرة فى فلاديقوقاز (إحدى مدن روسيا الاتحادية ) عام 2016 .

وقال جهاز الأمن الروسى فى بيان (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية) "إن هيئة الأمن الروسية إلى جانب النيابة العامة والانتربول والداخلية الروسية قاموا بترحيل المواطن الروسى أسلان ياندييف من مواليد 1978، وهو أحد أفراد عصابة شامل باساييف، من سلوفاكيا إلى روسيا".

وشامل باساييف هو قائد عسكرى شيشانى قاد حرب عصابات ضد القوات الروسية لسنوات،حتى إعلان مقتله فى 10 يوليو 2006.

 


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