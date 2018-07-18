video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية : مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس مطروح

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:32 ص
سكرتير عام المنوفية : مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس مطروح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أكدت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية ، أنه سيتم صرف مساعدات إغاثة لأسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس المنوفية ، والذى اصطدم بسيارة نقل مطروح بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح بواقع مبلغ 5000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ، ومبلغ 1000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 334 لسنة 2012 .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، بضرورة التواصل مع أسر ضحايا الحوادث وإتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناتهم .

وتقوم مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية ، بعمل أبحاث إجتماعية للأسر المضارة من الحادث للنظر فى إمكانية صرف مساعدات مالية لهم من فرع مؤسسة التكافل الإجتماعى بالمحافظة حسب ظروف كل حالة .

كان قد وقع حادث إنقلاب أوتوبيس بمحافظة مطروح بمنطقة الضبعة فى 12 يوليو الحالى ، أدى إلى إصابة 17 مواطن وتم نقلهم إلى مستشفى شرق الحكمة بالإسكندرية وتم خروج 8 مواطنين بعد إجراء الإسعافات الأولية بهم ، بينما توفى 9 مواطنين جميعهم من مركز تلا محافظة المنوفية .

وأكد سكرتير عام المحافظة ، على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ، وحرص جميع الأجهزة التنفيذية على تقديم يد العون والمساعدة لضحايا الحادث للخروج من هذه الأزمة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام المنوفية: توفير مسكن مناسب لإقامة الأسرة المتضررة من إنهيار منزلها

سكرتير عام المنوفية

المنوفيه

مساعدات مالية

أسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس مطروح

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة