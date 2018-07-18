سكرتير عام المنوفية : مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس مطروح

المنوفية – محمود شاكر

أكدت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية ، أنه سيتم صرف مساعدات إغاثة لأسر ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس المنوفية ، والذى اصطدم بسيارة نقل مطروح بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح بواقع مبلغ 5000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ، ومبلغ 1000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 334 لسنة 2012 .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، بضرورة التواصل مع أسر ضحايا الحوادث وإتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناتهم .

وتقوم مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية ، بعمل أبحاث إجتماعية للأسر المضارة من الحادث للنظر فى إمكانية صرف مساعدات مالية لهم من فرع مؤسسة التكافل الإجتماعى بالمحافظة حسب ظروف كل حالة .

كان قد وقع حادث إنقلاب أوتوبيس بمحافظة مطروح بمنطقة الضبعة فى 12 يوليو الحالى ، أدى إلى إصابة 17 مواطن وتم نقلهم إلى مستشفى شرق الحكمة بالإسكندرية وتم خروج 8 مواطنين بعد إجراء الإسعافات الأولية بهم ، بينما توفى 9 مواطنين جميعهم من مركز تلا محافظة المنوفية .

وأكد سكرتير عام المحافظة ، على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ، وحرص جميع الأجهزة التنفيذية على تقديم يد العون والمساعدة لضحايا الحادث للخروج من هذه الأزمة.