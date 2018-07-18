video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عامل وراء تصنيع الألعاب النارية داخل غرفة بمنشأة ناصر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:58 م
سقوط عامل وراء تصنيع الألعاب النارية داخل غرفة بمنشأة ناصر المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من القبض على "على أ ع" 54 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم "سلاح بدون ترخيص" لقيانه بتصنيع الألعاب النارية " صواريخ , بمب " داخل حجرة "مستأجرة له" بالمنطقة.
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده داخل الحجرة، وبتفتيش الحجرة عثر بداخلها على 240 صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع معدة للبيع، مقص معدنى، لفة سلك، كيس بلاستيك بداخله كمية من البارود وزنت 150 جراما، جوال بلاستيك بداخله كمية من الزلط، 4 مناخل خشب، جوال بداخله كمية من الورق وزنت 80 كيلو.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الالعاب النارية والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على إمام "زاوية" متهم بهتك عرض طفلين بأكتوبر

القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

مباحث قسم شرطة منشأة ناصر

سلاح بدون ترخيص

ألعاب نارية

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث

امن القاهرة




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة