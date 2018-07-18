سقوط عامل وراء تصنيع الألعاب النارية داخل غرفة بمنشأة ناصر

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من القبض على "على أ ع" 54 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم "سلاح بدون ترخيص" لقيانه بتصنيع الألعاب النارية " صواريخ , بمب " داخل حجرة "مستأجرة له" بالمنطقة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده داخل الحجرة، وبتفتيش الحجرة عثر بداخلها على 240 صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع معدة للبيع، مقص معدنى، لفة سلك، كيس بلاستيك بداخله كمية من البارود وزنت 150 جراما، جوال بلاستيك بداخله كمية من الزلط، 4 مناخل خشب، جوال بداخله كمية من الورق وزنت 80 كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الالعاب النارية والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.