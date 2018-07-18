ساحر تركى لدغته كوبرا يتلقى العلاج بـ"قصر العينى" لعدم توافر المصل ببلاده

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد طه، مدير عام مستشفى قصر العينى الفرنساوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ساحرا تركيا شهير يدعى "عارف غفور" لدغته أفعى كوبرا أثناء تدريبه للاحتفال بمدينة أنطاليا التركية، ولم تتمكن تركيا من علاجه العلاج لعدم توفر علاج لديها هناك.

وقال "طه"، إن هذا العلاج غير موجود سوى فى مصر، موضحًا أن الساحر التركى تم نقله إلى مصر من يومين ودخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى وحالته تحسنت ومتوقع خروجه غدٍ الخميس.