ساحر تركى لدغته كوبرا يتلقى العلاج بـ"قصر العينى" لعدم توافر المصل ببلاده

كشف الدكتور أحمد طه، مدير عام مستشفى قصر العينى الفرنساوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ساحرا تركيا شهير يدعى "عارف غفور" لدغته أفعى كوبرا أثناء تدريبه للاحتفال بمدينة أنطاليا التركية، ولم تتمكن تركيا من علاجه العلاج لعدم توفر علاج لديها هناك.
وقال "طه"، إن هذا العلاج غير موجود سوى فى مصر، موضحًا أن الساحر التركى تم نقله إلى مصر من يومين ودخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى وحالته تحسنت ومتوقع خروجه غدٍ الخميس.
الساحر التركي الشهير عارف غفور لدغة أفعى كوبرا أثناء تحضيره لاحتفال بمدينة أنطاليا التركية، ولم يتمكن العلاج في تركيا لعدم توفر علاجه اللى مش موجود غير في مصر، ونقل الي مصر من يومين ودخل مستشفي القصر العيني الفرنساوي وحالتة بتتحسن، وبحسب د.أحمد طه مدير المستشفى احتمال يخرج بكرة pic.twitter.com/vQhhlG5ltG— محمــــد اباظــــــة (@M7Abaza) July 18, 2018
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