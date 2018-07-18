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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:48 ص
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روسيا تعتزم إنشاء محطة فضاء قريبة من القمر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:04 ص
روسيا تعتزم إنشاء محطة فضاء قريبة من القمر محطة فضاء ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مسئول روسى فى مجال صناعة الصواريخ والفضاء، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف بناء الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية واستخدام وحدات لم تنطلق بعد لإنشاء محطة دولية بالقرب من القمر.

وقال المسئول، الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية:" أن عملية تشغيل محطة الفضاء الدولية سوف تكتمل، كما هو مخطط له، فى عام 2024، إلا أن الجزء الروسى بها لم يكتمل حتى الآن، لذلك هناك اقتراحات لإستكمال إنشائه فى التكوين الحالى، واستخدام الوحدات التى قيد الحجز لتوسيع المشاركة الروسية فى مشروع بوابة المدار القمرية"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور حول وحدة عقدية تحتوى على ستة منافذ لرسو السفن ووحدة علمية للطاقة يمكنها أن توسع المساحة بشكل كبير فى المحطة القريبة من القمر".

وأضاف المسئول أن هناك حجرة أخرى تم إنشاؤها لمحطة الفضاء الدولية وهى وحدة المختبرات متعددة الوظائف "ناوكا"، والتى يجرى العمل عليها منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أنه ليس من المخطط استخدامها فى مشروع القمر.

وأوضح المصدر أن هذه أحدى الخيارات المقترحة، حتى الآن، والتى لاتزال قيد المناقشة.

 


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