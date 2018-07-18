رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى البلينا بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بشوارع وقرى مركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة وتمشيط لقرية بنى حميل ونجع السايح لرفع كفاءة الطريق وتم فيها رفع حوالى 40 طنا من التراكمات، وجارى متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز، ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق غير الممهدة وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن بمركز البلينا وقراها.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.