video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى البلينا بسوهاج

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:56 ص
رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى البلينا بسوهاج رفع القمامة
سوهاج ــ محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بشوارع وقرى مركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة وتمشيط لقرية بنى حميل ونجع السايح لرفع كفاءة الطريق وتم فيها رفع حوالى 40 طنا من التراكمات، وجارى متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز، ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق غير الممهدة وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن بمركز البلينا وقراها.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن سوهاج: القوات أمنت تنفيذ إزالة التعديدات على 26 فدانًا

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

حملة نظافة

البلينا

قمامة

تراكمات

قرى سوهاج




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة