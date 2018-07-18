رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

كتبت زينب عبد المنعم

أعلن الاتحاد الأوروبى رسميا عن فرض غرامة بقيمة 4.34 مليار يورو (3.47 مليار دولار) بسبب ممارسات غير قانونية مضادة للمنافسة تتعلق بنظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركة قد استخدمت البرنامج لتوسيع هيمنتها بشكل غير عادل على جميع محركات البحث الأخرى، وحرمت المستهلكين الأوروبيين من منافع فعالة.

وتعد الرسوم التى تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكى، والتى ستستأنفها جوجل، أكبر غرامة تفرضها الهيئة التنظيمية على شركة واحدة.

فى مؤتمر صحفى فى بروكسل بعد ظهر الأربعاء، قالت مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فاستيجر، إن جوجل استخدمت نفوذها لجعل هواتف أندرويد محبوسة فى النظام البيئى الذى تسيطر عليه جوجل.

وقالت اللجنة إن جوجل تطلب من الشركات المصنعة أن تثبت مسبقًا تطبيقات بحث جوجل وتطبيقاتها إذا أرادت هواتفهم الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة، كما دفعت الشركات المصنعة وشركات تشغيل الشبكات لإبقاء محركات البحث المنافسة الأخرى خارج هواتفها، بالإضافة إلى عرقلة تطوير أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المنافسة التى كان من الممكن أن توفر منصة لمحركات البحث المنافسة للحصول على "الترافيك"، إذ يستحوذ نظام أندرويد على 74 فى المئة من سوق الهاتف المحمول.

وقالت هيئة المنافسة الأوروبية إنه يجب على الشركة وضع حد لسلوكها غير القانونى فى غضون 90 يومًا بطريقة فعالة، وإلا ستواجه رسومًا إضافية، وأكدت جوجل أنها ستستأنف القرار.