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جرينبيس: تركيزات الأوزون ترتفع لمستوى قياسى فى الصين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:11 ص
جرينبيس: تركيزات الأوزون ترتفع لمستوى قياسى فى الصين شعار منظمة "جرينبيس"
رويترز
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قالت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) المعنية بالبيئة اليوم الأربعاء إن تركيزات غاز الأوزون سجلت مستوى قياسيا فى الصين فى يونيو إذ ارتفعت 11% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وقالت المنظمة، نقلا عن مسؤولين، إنه على الرغم من مكافحة الصين لتلوث الهواء منذ أربع سنوات أصبح الأوزون يمثل "تهديدا للصحة". وبلغ متوسط مستويات الأوزون فى العاصمة بكين 120 ميكروجراما لكل متر مكعب فى يونيو، أى مثلى المعدلات تقريبا فى المناطق التى تشهد أعلى التركيزات مثل كاليفورنيا ومكسيكو سيتي.

وحذرت وزارة البيئة الصينية أمس الثلاثاء من أنها تتوقع ارتفاع مستوى التلوث بالأوزون بشكل خاص فى المنطقة المحيطة ببكين خلال الأيام العشرة المقبلة.

وينتج الأوزون الأرضى من التفاعل بين ضوء الشمس وثاني أكسيد النيتروجين وكيماويات عضوية متطايرة.

وبحسب الوكالة الأمريكية لحماية البيئة فإن الأوزون يمكن أن يتسبب فى ضيق النفس والسعال والتهاب مجرى الهواء. والأطفال معرضون للخطر الأكبر، وقد يؤدى التعرض الطويل للأوزون إلى الإصابة بالربو أو بحدوث تطور غير طبيعى فى الرئة.

 

 

 


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جرينبيس

الأوزون

الصين

تلوث الهواء

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