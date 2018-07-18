تعرف على أبرز 10 معلومات عن أقدم مخطوطة للقرآن بالعالم فى إنجلترا

كتب لؤى على

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، فى "قصر لامبث" مقر إقامته فى لندن، أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم، وهى من مقتنيات جامعة برمنجهام البريطانية.

وفى لفتة تكريم للإمام الأكبر، تم نقل المخطوطة إلى "قصر لامبث"، مقر أسقفية كانتربرى، كى يتسنى لفضيلته الإطلاع عليها، حيث قدمت إحدى باحثات جامعة برمنجهام شرحا لتاريخ المخطوطة وتفاصيل العثور عليها، والدراسات التى خضعت عليها، وانتهت إلى أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الهجرى الأولى، وأنها الأقدم من نوعها فى العالم.

1- مخطوطة القرآن بجامعة برمنجهام تضم صفحتين من القرآن الكريم، عُثر عليها فى جامعة برمنجهام.

2-تبيّن بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاماً، وهو ما قد يجعلها من أقدم نسخ المصحف فى العالم.

3-المخطوطة تضم آيات من سور الكهف ومريم وطه، مكتوبة بالخط الحجازى المائل.

4 - قدر الباحثون والخبراء عمر النسخة بأنه مطابق تقريبا للزمن الذى عاش فيه النبى محمد وهو ما يجعلها من أقدم النسخ القرآنية فى العالم.

5- أظهرت عملية الفحص التى أجريت فى وحدة تقنية بجامعة أكسفورد أن النص القرآنى مكتوب على قطع من جلد الغنم أو الماعز.

6- يشار إلى أن المخطوطة القديمة كتبت بخط الحجاز وبحبر قديم على صفحات من جلد الغنم أو الماعز.

7- يقول ديفيد توماس وهو أستاذ متخصص فى المسيحية والإسلام "إن العمر التقديرى لمخطط برمنجهام يعنى أنه من المحتمل جدا أن كاتبه قد عاش فى زمن الرسول محمد".

8- وصفت "سوزان واريل"، مديرة قسم "المقتنيات الخاصة" بالجامعة، المخطوطة بأنها "كنز حقيقى.

9- قال الدكتور محمد عيسى والى، وهو أكاديمى فى المكتبة البريطانية، إن "جميع المسلمين فى العالم يتطلعون الآن لرؤية المخطوطة.

10- استضافتها إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة وتم عرض المخطوطة فى إطار عام التبادل الثقافي مع بريطانيا.