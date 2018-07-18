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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:46 ص
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تحرير 40 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:42 ص
تحرير 40 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية سكر - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير40 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط 3 أطنان سكر مجهول المصدر بمخزن سلع غذائية، و2 طن أسمدة زراعية بمحل مبيدات بمدينة شبين الكوم مجهولة المصدر.


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