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"بيطرى أسيوط" يشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمركز أبوتيج

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:52 م
"بيطرى أسيوط" يشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمركز أبوتيج الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة بقرى مركز أبوتيج، للقضاء على الكلاب الضالة والتى تسببت فى إصابة 9 أشخاص أمس الثلاثاء.

 

وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه تم توجيه حملة مكبرة إلى مركز أبوتيج، وذلك بعد شكاوى المواطنين من تعرضهم لعقر كلب ضال، وما ينتج عنه خطورة على حياتهم وحياة الأطفال، مشيراً إلى أن لجان الحملة قاموا بالمرور فجر اليوم الأربعاء، على شوارع وميادين أبوتيج لمكافحة الكلاب.

 

وأضاف الدكتور محمد بخيت، إلى أن اللجنة استخدمت مادة "الاستركنين" السامة فى قتل الكلاب الضالة، وتأمين حياة المواطنين بمركز أبوتيج، مضيفا إلى استمرار الحملات على مختلف مراكز وقرى أسيوط.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ثروت بإدارة التفتيش والمجازر ببيطرى أبوتيج، أنه تم استقبال لجان المكافحة والمرور على شوارع مركز أبوتيج، وذلك بعد واقعة تعرض عدد من المواطنين لعقر كلب ضال بالمركز، والحد من خطورة تلك الكلاب على حياتهم.

 

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطاراً من مستشفى أبوتيج المركزى، يفيد بوصول 9 أشخاص بينهم أطفال، مصابين بإصابات نتيجة عقر كلب مسعور لهم، أثناء سيرهم بالطريق العام بمدينة أبوتيج، وتبين من التحريات الأولية أن الأهالى فوجئوا بقدوم كلب ضال "مسعور" بالطريق العام قبلى البلد، الأمر الذى أدى إلى مهاجمته المارة ووقوع مصابين.


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