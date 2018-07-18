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بالأسماء.. وحدات ومراكز تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:38 م
بالأسماء.. وحدات ومراكز تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد الدكتورة هاله زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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ينشر "اليوم السابع" أسماء الوحدات الصحية والمراكز الطبية المقرر لها تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى ببورسعيد.

 

أولا: الوحدات الصحية:

1- الوحدات الصحية بسهل الطينة وبور فؤاد بحى بور فؤاد

2- وحدة رعاية طفل العرب بحى العرب

3- وحدات المناخ والكويت بحى المناخ

4- وحدات عثمان ابن عفان وعمر ابن الخطاب وميسرة بحى الزهور

5- وحدة بنك الإسكان بحى الضواحى

6- وحدة الجرابعة بحى غرب بورسعيد

7- وحدات بحر البقر وحوض بدران وأم خلف والكاب و43 عمارة بحى جنوب بورسعيد

 

ثانيا: المراكز الطبية:

1- مركز طب العرب

2- مركز العلاج الطبيعى

3- مركز طبى الجوهرة

4- مركز طبى شرق النادى

5- مركز على ابن أبى طالب

6 - مركز طبى القابوطى

7- مركز طبى مصطفى كامل

8- مركز بحر البقر القديمة


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الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد

وحدات

مراكز




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