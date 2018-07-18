بالأسماء.. وحدات ومراكز تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

ينشر "اليوم السابع" أسماء الوحدات الصحية والمراكز الطبية المقرر لها تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى ببورسعيد.
أولا: الوحدات الصحية:
1- الوحدات الصحية بسهل الطينة وبور فؤاد بحى بور فؤاد
2- وحدة رعاية طفل العرب بحى العرب
3- وحدات المناخ والكويت بحى المناخ
4- وحدات عثمان ابن عفان وعمر ابن الخطاب وميسرة بحى الزهور
5- وحدة بنك الإسكان بحى الضواحى
6- وحدة الجرابعة بحى غرب بورسعيد
7- وحدات بحر البقر وحوض بدران وأم خلف والكاب و43 عمارة بحى جنوب بورسعيد
ثانيا: المراكز الطبية:
1- مركز طب العرب
2- مركز العلاج الطبيعى
3- مركز طبى الجوهرة
4- مركز طبى شرق النادى
5- مركز على ابن أبى طالب
6 - مركز طبى القابوطى
7- مركز طبى مصطفى كامل
8- مركز بحر البقر القديمة
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