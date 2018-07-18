انقطاع مياه الشرب اليوم عن 5 مناطق بشبرا الخيمة لمدة 12 ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن تنفيذ التغذيات الخاصة بمناطق أم بيومى ومنطى على الخط الجديد بشارع أحمد عرابى، مما يترتب عليه انقطاع المياه بدءاً من الساعه الثامنة مساء الأربعاء الموافق وحتى الساعه الثامنة من صباح الخميس عن مناطق (منطى-ام بيومى-منشيه عبدالمنعم رياض-بيجام-المحلاوى).

وأكدت الشركة، أن نقل التغذيات على الخط الجديد يقلل من حالات انقطاع مياه الشرب فى تلك المناطق، على عكس ما كان يحدث مع خط المياه القديم الذى تسببت فى حالات التأكل وقطع المياه مرات متكررة.