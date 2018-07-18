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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 م
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اليمن: تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنسانى باليمن "غير منصف"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:30 م
اليمن: تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنسانى باليمن "غير منصف" الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
أ ش أ
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وصف وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنسانى فى اليمن بـ"غير المنصف".

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن اليمانى قوله "إن المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفث مارس منذ اللحظات الأولى لتوليه منصبه ضغوطا شديدة على الحكومة والتحالف عبر الجانب الإنسانى للوصول إلى نتائج سياسية".

وطرح اليمانى مبادرة جديدة عن مدينة الحديدة، تشمل خروج الميليشيات من جميع مناطق الساحل الغربى بما فى ذلك مدينة الحديدة ومينائها الصليف ورأس عيسى.. مشيرا إلى أن المبادرة تدعو لخروج كامل للميليشيات على أن تحل مكانها قوات الشرطة لتخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية والسلطات الشرعية، علاوة على تحويل كل الموارد المالية إلى البنك المركزي.

وأشار إلى أن رفض الميليشيات الانسحاب سيقود إلى الاستمرار فى تحرير المناطق المتبقية، ومنها صنعاء.. مؤكدا أن الحكومة ترفض تجزئة حل الأزمة اليمنية، منوها بأن مبدأ القبول بالانسحاب وتسليم الأسلحة جاء بموجب القرار الأممى 2216.

 

 


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