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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:54 م
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المرور يحرر 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:55 م
المرور يحرر 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
تمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7850 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و 2101 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 98 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 26 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 79 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42  دراجة بخارية وسيارة.

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