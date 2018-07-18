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"الكهرباء" تختار شركة هندية لتنفيذ خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:00 ص
"الكهرباء" تختار شركة هندية لتنفيذ خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، اختيار شركة هندية متخصصة فى مجال نقل الكهرباء لتنفيذ خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى، موضحًا أنه جرى اختيار الشركة الهندية من خلال مناقصة تم طرحها من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء العقود الخاصة بمشروع الربط مع السودان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل خط الربط مع السودان نهاية العام الجارى، خاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا المشروع، وحرصه على إنهائه فى أسرع وقت ممكن.

 

وتابع المصدر، أن خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجا وات يعد مرحلة أولى ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المستقبل، لافتاً إلى أن مشروع الربط مع السودان سيسمح لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

 

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشاؤها على أرض مصر، فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.

 


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الطاقة المتجددة

محمد شاكر

السودان

الربط الكهربائي

مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان

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