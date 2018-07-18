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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:55 م
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القبض على خليجى تتبع مواطن عقب خروجه من البنك وسرق 400 ألف جنيه بالمعادى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:53 م
القبض على خليجى تتبع مواطن عقب خروجه من البنك وسرق 400 ألف جنيه بالمعادى المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادى، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة زهراء المعادى، من القبض على "حسين أ م" 48 سنة، يحمل أحدى الجنسيات العربية، أثناء استقلاله السيارة رقم ب ف 7934 مستأجرة من معرض إيجار سيارات "بمنطقة 6 أكتوبر، متلبساً بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 400 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ب ج أ 852، بأسلوب كسر الزجاج باستخدام حجر، أثناء توقفها أمام مصنع للصناعات الأسمنتية بالمنطقة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من البنك الأهلى فرع المعراج، إلى أن توقف بمكان الواقعة، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين أنه "محمود ج ه" 33 سنة، صاحب مكتب توريدات، وبسؤاله اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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