القبض على خليجى تتبع مواطن عقب خروجه من البنك وسرق 400 ألف جنيه بالمعادى

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادى، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة زهراء المعادى، من القبض على "حسين أ م" 48 سنة، يحمل أحدى الجنسيات العربية، أثناء استقلاله السيارة رقم ب ف 7934 مستأجرة من معرض إيجار سيارات "بمنطقة 6 أكتوبر، متلبساً بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 400 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ب ج أ 852، بأسلوب كسر الزجاج باستخدام حجر، أثناء توقفها أمام مصنع للصناعات الأسمنتية بالمنطقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من البنك الأهلى فرع المعراج، إلى أن توقف بمكان الواقعة، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين أنه "محمود ج ه" 33 سنة، صاحب مكتب توريدات، وبسؤاله اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.