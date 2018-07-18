video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق مهاب مميش: حركة الملاحة تعمل بصورة طبيعية فى قناة السويس

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:00 م
الفريق مهاب مميش: حركة الملاحة تعمل بصورة طبيعية فى قناة السويس الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى القناة تعمل بصورة طبيعية، حيث عبر القناة اليوم الأربعاء 50 سفينة من الإتجاهين بحمولات 3.5 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

وأشار الفريق مميش فى بيان له مساء اليوم، إلى أن عدد السفن  التى ستعبر القناة غدا تصل إلى 52 سفينة من الإتجاهين، حيث تعبر 31 سفينة من الجنوب و 21 سفينة من الشمال ليصل العدد الإجمالي خلال اليوم الأربعاء وغداً الخميس إلى 102 سفينة من الإتجاهين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق مهاب مميش: عبور 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن

الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

الفريق مميش

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة