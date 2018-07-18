الفريق مهاب مميش: حركة الملاحة تعمل بصورة طبيعية فى قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى القناة تعمل بصورة طبيعية، حيث عبر القناة اليوم الأربعاء 50 سفينة من الإتجاهين بحمولات 3.5 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

وأشار الفريق مميش فى بيان له مساء اليوم، إلى أن عدد السفن التى ستعبر القناة غدا تصل إلى 52 سفينة من الإتجاهين، حيث تعبر 31 سفينة من الجنوب و 21 سفينة من الشمال ليصل العدد الإجمالي خلال اليوم الأربعاء وغداً الخميس إلى 102 سفينة من الإتجاهين.