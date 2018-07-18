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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 م
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العراق يمد الموعد النهائى لتقديم العروض فى مناقصة مشروع مصفاة الديوانية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:10 م
العراق يمد الموعد النهائى لتقديم العروض فى مناقصة مشروع مصفاة الديوانية وزير النفط العراقى
رويترز
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قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن العراق مد الموعد النهائى أمام الشركات والمستثمرين الأجانب لتقديم عروض فى مناقصة لتشييد مصفاة فى الديوانية جنوبى بغداد تعمل بطاقة إنتاج 70 ألف برميل يوميا.

وقالت الوزارة فى بيان إن أوراق المناقصة ستكون متاحة حتى موعد أقصاه 2 سبتمبر، بينما سيكون آخر موعد لتلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مشروع المصفاة 31 أكتوبر  بدلا من 31 يوليو.

وأشارت إلى أن أوراق المناقصة تطرح نموذجين للاستثمار، نموذج البناء والتملك والتشغيل، ونموذج البناء والتشغيل والنقل.

 


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