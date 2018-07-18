العراق تعلن بدء عملية "مسك العقد" لتعقب خلايا "داعش"

بغداد أ ش أ

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى العراقية، اليوم الأربعاء، البدء فى خطة (مسك العقد) فى حوض (المطيبيجة) على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين والتى تأتى ضمن استراتيجية قطع الطريق على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية) العراقية - إن القوات الأمنية المشتركة بدأت بخطة مسك العقد التى تأتى ضمن استراتيجية قطع الطريق على خلايا "داعش" فى العودة لهذه المنطقة الاستراتيجية من حيث الموقع والتى كانت تستغل من قبل التنظيم فى مهاجمة مناطق ضمن حدود ديالى وصلاح الدين.