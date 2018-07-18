الصحة: توفير الكواشف الطبية لفحص 45 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه يتم توريد الأدوية والكواشف المستخدمة فى علاج مرضى فيروس سى وفقاً للاحتياج، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف إجراء مسح شامل لـ45 مليون مواطن، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان.

وقال رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، لــ"اليوم السابع"، إن جميع وحدات الفيروسات الكبدية بالجمهورية تتوافر فيها الأدوية والمستلزمات لعلاج المصابين المكتشفين فى القوافل الطبية بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف وحيد دوس، أن الوزارة تتابع ملف المنتكسين، وسيتم عمل برتوكول علاجى جديد لهم حتى يساهم فى تخفيف الأعباء المرضية عليهم وشفائهم تمامًا خلال الفترة المقبلة.