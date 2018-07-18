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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:19 م
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السيطرة على حريق بمصنع "لمبات" بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:44 م
السيطرة على حريق بمصنع "لمبات" بالعاشر من رمضان السيطرة على حريق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ينشوب حريق بمصنع لمبات بجوار مصنع "الهلال والنجمة" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
 
 
 دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد حمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة الغاز الخاصة بالمصنع، ما أسفر عن تلفيات بسيطة بسور الحجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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