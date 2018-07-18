الرئيس الكوبى: التعديلات الدستورية المرتقبة لن تدفع بالبلاد إلى الرأسمالية

أ ف ب

أكد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل أن التعديلات المرتقبة على نظام بلاده الشيوعية لن تدفع بها إلى الرأسمالية، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بأن إقرار تعديلات دستورية فى كوبا سيؤدى إلى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.

إلا أن كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التى تؤمن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت فى الثروات.

وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما فى خطاب "فى كوبا، لن يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية أو امتيازات لمن يريدون بألف طريقة وطريقة إبعادنا عن تاريخ من السياسات الثورية".

وقال الرئيس أمام حشود "توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى النضال والاتحاد... والانتصار".