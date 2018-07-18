video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الكوبى: التعديلات الدستورية المرتقبة لن تدفع بالبلاد إلى الرأسمالية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:51 م
الرئيس الكوبى: التعديلات الدستورية المرتقبة لن تدفع بالبلاد إلى الرأسمالية الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل أن التعديلات المرتقبة على نظام بلاده الشيوعية لن تدفع بها إلى الرأسمالية، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بأن إقرار تعديلات دستورية فى كوبا سيؤدى إلى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.

إلا أن كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التى تؤمن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت فى الثروات.

وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما فى خطاب "فى كوبا، لن يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية أو امتيازات لمن يريدون بألف طريقة وطريقة إبعادنا عن تاريخ من السياسات الثورية".

وقال الرئيس أمام حشود "توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى النضال والاتحاد... والانتصار".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزعيم الكورى الشمالى يرسل رسالة شخصية إلى رئيس كوبا الجديد

كوبا: لا يوجد تفسير "مثبت علميا" للهجمات الصوتية ضد دبلوماسيين أمريكيين

7 قتلى ومفقودان بسبب سيول نجمت عن العاصفة "البرتو" فى كوبا

كوبا

الرئيس الكوبى

ميجيل دياز كانيل

الرأسمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة