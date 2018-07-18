الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بقنا وتضبط 25 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضي

فى حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا نجح أمن قنا وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى فى ضبط " 25 قطعة سلاح نارى وقضية مخدرات و29 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5119 حكم قضائى .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب استهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها.