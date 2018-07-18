الجبير: الروابط التاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها رغبة التعاون بين البلدين

كتبت – شرويت ماهر

أكد وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، أن الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها رغبة قادة البلدين للنهوض بالتعاون فى كافة المجالات.

وكتب عادل بن أحمد الجبير، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وتابع وزير الخارجية السعودى :" الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم فى كافة المجالات".

وأضاف:" وقعت مع أخى وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير خارجية الكويت على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين".



