الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين فى قرية الديوك غرب أريحا

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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، منزلين فى قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان فى القرية - فى تصريح صحفى - إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منزلين أحدهما من الصفيح، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشاروا إلى أن أحد المنزلين تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ويعود للمواطن المقدسى علام عبد الله.

وفى الداخل الإسرائيلى بالأراضى المحتلة عام 48 ، هدمت جرافات وآليات بلدية اللد، بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، 4 منازل لعائلات عربية بالمدينة، بذريعة البناء دون تراخيص.

وتعود المنازل التى هدمت لعائلة المراحلة "الصانع" فى المنطقة الغربية باللد، وكانت تأوى ما لا يقل عن 40 فردا.