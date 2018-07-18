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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:50 م
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الاتحاد الأوروبى يخصص 200 مليون يورو لتعزيز الاستقرار فى الصومال

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:00 م
الاتحاد الأوروبى يخصص 200 مليون يورو لتعزيز الاستقرار فى الصومال فيديريكا موجيرينى
أ ش أ
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أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى عن تخصيص مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو لتعزيز الاستقرار والتنمية فى الصومال.

وأفادت وكالة انباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء أن موجيرينى سلطت - خلال المؤتمر الدولى الأخير حول الصومال والذى استضافه الاتحاد بالتعاون مع السويد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وشهد مشاركة الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى - الضوء على "التقدم المذهل" الذى حققه الصومال منذ مؤتمر لندن، قبل عام على طريق تعزيز الأمن فى البلاد، وقالت "إن الصومال تقدم ببطء ولكن بثبات على طريق تحقيق الانتعاش الاقتصادى".

ونوهت موجيرينى بأهمية تنظيم الانتخابات المقررة عام 2020، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيدرس إمكانية المشاركة فى تنظيم العملية بالتعاون مع الحكومة المحلية.

وعبرت المسئولة الأوروبية عن قناعتها بأن الوضع يتحسن فى عموم البلاد، وقالت ”إن هناك أمل جديد فى الصومال، خاصة وأن الاستثمارات تتدفق على البلاد والمئات من المغتربين يعودون إلى بلدهم".

 

 


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فيديريكا موجيرينى

الاتحاد الأوروبى

الصومال




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