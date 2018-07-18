الأموال العامة تضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين، حيث تم شخصين لقيامها بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبالغ مالية.

وتلقت العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من المواطن"رامى م" مقيم السيدة زينب بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل مجهولين كان قد تواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك"، وزعموا له أن لديهم كمية كبيرة من عملة "اليورو " ويرغبون فى استثمارها بالبلاد بمشاركته وتمكنوا من خلال ذلك بالاستيلاء منه على مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه مصرى.

ومن خلال الفحص وتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان يحملان جنسية دولتين إفريقيتين، حيث قاما بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة للعديد من صناديق البريد الإلكترونية بطريقة عشوائية وإيهام الضحايا أنهما يرغبان فى استثمار أموالهما بالبلاد والتى قاما بإدخالها للبلاد بــطريقـة غير مشروعة عقب تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية باهظة الثمن ثم يقوما بإقناع الضحية بعد أن يعرضا عليه خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة بحجم الــــورقة الماليـــة وإجراء عمليــة تجريبية احتيالية أمامه بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة لإقناعه بأن باقى الأوراق التى بداخل الخـزينة يمكن تحويلها إلى عملات صحيحة بذات الطريقة.

وعقب ذلك يطلب من الضحية مبالغ مالية لشراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء، ومن خلال ذلك تمكنا من الاحتيال على الشاكى والاستيلاء منه على مبلغ ( 18 ألف جنيه) كرسوم لاستلام الحقيبة التى بداخلها العملات المالية ثم عادا وطلبا منه مبلغ (2500 دولار أمريكى) لشراء مواد لإزالة المادة السوداء الموجودة على العملات المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما فى أحد الأكمنة بالمعادى حال تقابلهما مع المجنى عليه، وبــحوزتهما (مبلغ 10,500 جنيه مصرى- هاتفى محمول بداخلهما الشرائح التليفونية التى يستخدمها المتهمان فى التواصل مع ضحاياهما) وبفحص الهاتفان المضبوطان وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تحتوى على كمية كبيرة من الرسائل الإلكترونية الخادعة منتحلان اسم سيدة وتفيد تلك الرسائل امتلاكها لأموال طائلة من عملة اليورو وترغب فى استثمارها بالبلاد وكذا العديد من عناوين البريد الإلكترونى للعديد من الأشخاص التى يقومان باستهدافها بتلك الرسائل الخادعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.