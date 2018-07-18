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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:07 م
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الأمم المتحدة: مكافحة الإيدز فى العالم بلغت "مرحلة خطرة"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:05 م
الأمم المتحدة: مكافحة الإيدز فى العالم بلغت "مرحلة خطرة" الإيدز
رويترز
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الشعور بالرضا عما تحقق بدأ يبطئ مكافحة تفشى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على مستوى العالم إذ لا يعادل ما يتم إحرازه من تقدم محرز المعدل المطلوب.

وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز فى تقرير محدث إن مكافحة المرض بلغت "مرحلة خطرة" وإنه رغم تراجع عدد الوفيات وتزايد معدلات تقديم العلاج فإن معدلات الإصابة الجديدة بالعدوى تهدد بتقويض جهود هزيمة المرض.

وقال التقرير "ينزلق العالم عن المسار. ولا يتم الوفاء بالتعهدات المقدمة للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض فى المجتمعات". وأضاف "أمامنا أميال لنقطعها فى رحلة القضاء على وباء الإيدز. الوقت ينفد".

 


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