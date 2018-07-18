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احذر عقوبة الاستيلاء على قطعة أرض تابعة للدولة.. تصل للحبس والغرامة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:30 ص
احذر عقوبة الاستيلاء على قطعة أرض تابعة للدولة.. تصل للحبس والغرامة إزالة تعديات - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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شهدت منطقة مركز إمبابة واقعة تعدٍ على قطعة أرض تابعة لإحدى شركات الكهرباء بوزارة الكهرباء، حيث اقتحم شخص قطعة أرض مساحتها فدان ونصف تابعة للشركة، وبصحبته عدد من الأفراد من بينهم ضابط شرطة، وقيامهم ببناء سور حول الأرض، ولاحظهم المدير المسئول عن الشركة، وتوجه نحوهم لمنعهم.

 

وبسؤالهم، أكد المشكو فى حقه أنه يدعى "منصور. م"، وأبلغه أنه اشترى قطعة الأرض من مجموعة من العرب، وقررت النيابة حبس المتهم، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى حالة التعدى على أرض تابعة للدولة. 

 

ينص قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، على أن عقوبة  كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


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