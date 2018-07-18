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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية بحالة تسمم بسبب وجبة سمك فاسدة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:45 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية بحالة تسمم بسبب وجبة سمك فاسدة حالات تسمم -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة البيلوق ببندر اجا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة أسماك فاسدة.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى بوصول كل من وديع ش.54 سنة موظف، ونجله 17 سنة طالب، وشقيق زوجة الأول 37 سنة عامل ويقيمون منطقة "البيلوق" بندر أجا مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر "إدعاء تسمم غذائى".

 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤالهم قرروا بشعورهم بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة أسماك تم إعدادها بالمنزل، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.


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