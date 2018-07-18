إسرائيل تمهد لاستكمال إنشاء الجدار الفاصل مع لبنان

بيروت (أ ش أ)

اخترق الطيران الحربى الإسرائيلى الأجواء اللبنانية فى منطقة مرجعيون بالجنوب، مع إجراء القوات الإسرائيلية على الأرض أعمال مسح بالقرب من السياج التقنى الإسرائيلى، تمهيدًا لاستكمال بناء الجدار الأسمنتى الفاصل مع الحدود اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية قامت بالانتشار المكثف على الجهة المقابلة للحدود اللبنانية، بالقرب من بلدتى كفر كلا وعديسة بمحافظة النبطية جنوبى لبنان، أثناء إجراء العمليات التمهيدية لبناء الجدار الفاصل، فى ظل وجود دورية قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) داخل الأراضى اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل قامت أيضا برفع سواتر ترابية بجانب السياج التقنى فى مواجهة بلدة ميس الجبل بالجنوب اللبنانى، على الطريق المؤدية إلى مستعمرة المنارة بالأراضى الفلسطينية المحتلة.

يُشار إلى أن إسرائيل تقوم ببناء جدار أسمنتى على طول الحدود مع لبنان، فى نقاط متنازع عليها بين البلدين، التى تُجرى بشأنها مفاوضات بواسطة الأمم المتحدة، علاوة على أنها تحتل منطقة مزارع شبعا اللبنانية (منطقة حدودية مع هضبة الجولان السورية) وترفض الانسحاب منها بدعوى أنها جزء من الأراضى السورية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب أن الطيران والبحرية الإسرائيلية تقوم بشكل شبه يومى بانتهاك الأجواء والمياه الإقليمية للبنان.

وتتذرع إسرائيل ببناء الجدار - الذى يلقى معارضة شديدة من جانب لبنان - بأنه سيمنع حزب الله من أعمال مراقبة تحركات القوات الإسرائيلية والمدنيين، ويحول دون أسر جنودها حال تجدد أية مواجهات عسكرية بينهما مستقبلا.

كما تشمل أوجه النزاع اللبنانى مع إسرائيل نزاعا بحريا، تصاعد فى الأشهر الماضية خاصة مع استكشافات حقول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى المناطق المتنازع عليها.