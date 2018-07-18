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أب يستغيث بمحكمة الأسرة: زوج طليقتى تحرش بابنتى وهددها بالذبح

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:00 ص
أب يستغيث بمحكمة الأسرة: زوج طليقتى تحرش بابنتى وهددها بالذبح محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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امتثل الأب "طارق.ك.ط" أمام محكمة الأسرة بإمبابة يطالب بإسقاط الحضانة عن جدة الطفلة لأمها بعدما اشتكت له صغيرته بتحرش زوج والداتها بها عدة مرات وتهديدها بالذبح إذا كشفت السر لأحد لتستغيث بوالدها للهروب من قبضته والعيش برفقته.

وتابع الأب فى دعواه رقم 8301 لسنة 2018 أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية: حدثت خلافات بينى وزوجتى بسبب رغبتها فى دفعى للسفر خارج مصر رغم أننى أعمل فى وظيفة مرموقة وأتحصل على مبالغ مالية كبيرة وأرباح شهريا ولكنها كان تطمع فى المزيد وتقارن نفسها بصديقاتها.

وأكد طارق: أصبحت مريضة نفسيا وعندها جشع وحب للمال فاق اهتمامها بابنتها واستقرارها الأسرى مما دفعنا للانفصال بعد علمى بعلاقتها برجل آخر بعدما سرقت كل ما أملكه، وتابع مضيفا: طلقتها لأنتصر لكرامتى التى أهدرتها ونالت منها بعد علم الجميع بتلك الفضيحة ولكنها أقسمت بأن تعاقبنى وبدأت بشن الحروب القانونية على وسلبتنى ابنتى.

وأشار الزوج أن الطفلة مثلت أمام مكتب التسوية وأكدوا أن زوج والدتها يتعدى عليها وكذلك أمام جهات التحقيق بعدما أبلغت خط نجدة الطفلة، لتضيف الصغيرة: مش عايزة أعيش معاه وهو ومراته وبيجبرنى على خلع ملابسى".


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