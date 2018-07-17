82 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال.

وأيد 82% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، بينما عارض 15% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.