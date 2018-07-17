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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:09 ص
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82 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:38 ص
82 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء  تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال.

وأيد 82% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، بينما عارض 15% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تشغيل الأطفال، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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استطلاع

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تشغيل الاطفال

العمالة




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Aboomar

المطلوب ضوابط

معظم العاملين من الاطفال متسربين من التعليم ولو لم يتم تدريبهم على مهنه او صنعه من الصغر لاصبح عندك فريق كبير من البلطجية والمجرمين والعاطلين عن العمل لان معظمهم فقراء -تشغيل الاطفال لابد من ضوابط فى مواعيد العمل وحظربعض الاعمال الشاقة والخطيرة والمنافية للاداب العامة

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