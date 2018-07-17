video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة ابنة مدير مستشفى بالمنيا فى عملية تدبيس معدة.. والأب يحرر محضرا ضد الطبيب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:57 م
وفاة ابنة مدير مستشفى بالمنيا فى عملية تدبيس معدة.. والأب يحرر محضرا ضد الطبيب الطفلة ضحية عملية تدبيس المعدة
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا عمليات التخسيس وتدبيس المعدة، حيث توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، عقب دخولها مستشفى شهير بالعباسية، لإجراء عملية تدبيس المعدة، لإصابتها بالسمنة المفرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.
 
الضحية الجديدة ابنة طبيب، ومدير مستشفى شهير بالمنيا مقيم بمنطقة ابو قرقاص ، والذى قرر أن يصطحب ابنته التى تبلغ من العمر 16 سنة وتعانى من السمنة، إلى القاهرة لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، أو كما يطلق عليها "تدبيس المعدة" وذلك لإنقاص وزنها .
 
وأضاف الأب الطبيب والد الضحية  فى بلاغه أنه أجرى العملية منذ اسبوع فى مستشفى شهير بالعباسية وعقب إجراء العملية بأسبوع  تدهورت حالة ابنته يوم بعد يوم فتوجه الى الطبيب الذى اجرى لابنته العملية  وطلب منه ضرورة اجراء اشعة بالصبغة لابنته فتوجه الى معمل اشعة وتحاليل بمنطقة مصر الجديدة لإجراء الفحوصات فى المعمل وأثناء اجراء الأشعة لأبنته توفيت داخل معمل التحاليل .
 
تم تحرير محضر بالواقعة واتهم فيه والد الطفلة  طبيب جراحة السمنة "خالد م"  الذى أجرى العملية لابنته فى مستشفى بالعباسية وكذلك أطباء معمل التحاليل بالنزهة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنته .
 
أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء والد الطالبة وأطباء معمل التحايل للإستماع الى أقوالهم وصرحت النيابة بدفن الفتاة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جزاءات تأديبية بعد فتح النيابة الإدارية التحقيق فى واقعة إهمال طبى مستشفى تلا

صور.. شكوى من وجود إهمال طبى بمستشفى طنطا الجامعى

فيديو وصور.. الطفلة منة ضحية إهمال طبى تحتاج 6 عمليات لتستطيع "المشى"

صور.. مأساة الطفل "مجدى" يعانى من ضمور بالمخ بسبب إهمال طبى

عملية تدبيس المعدة

أخبار المحاكم

جريمة الاهمال الطبي

اهمال طبي

عملية تخسيس

أخبار المحاكم اليوم




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

dr hazem

رب ارحمها وصبر اهلها

يارب يرحمها ولا يحكم على اى منا ان يدفن ابنا له وصبر اهلها وانزلها منزل صدق امين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة