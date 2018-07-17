وفاة ابنة مدير مستشفى بالمنيا فى عملية تدبيس معدة.. والأب يحرر محضرا ضد الطبيب

كتب كريم صبحى

ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا عمليات التخسيس وتدبيس المعدة، حيث توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، عقب دخولها مستشفى شهير بالعباسية، لإجراء عملية تدبيس المعدة، لإصابتها بالسمنة المفرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

الضحية الجديدة ابنة طبيب، ومدير مستشفى شهير بالمنيا مقيم بمنطقة ابو قرقاص ، والذى قرر أن يصطحب ابنته التى تبلغ من العمر 16 سنة وتعانى من السمنة، إلى القاهرة لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، أو كما يطلق عليها "تدبيس المعدة" وذلك لإنقاص وزنها .

وأضاف الأب الطبيب والد الضحية فى بلاغه أنه أجرى العملية منذ اسبوع فى مستشفى شهير بالعباسية وعقب إجراء العملية بأسبوع تدهورت حالة ابنته يوم بعد يوم فتوجه الى الطبيب الذى اجرى لابنته العملية وطلب منه ضرورة اجراء اشعة بالصبغة لابنته فتوجه الى معمل اشعة وتحاليل بمنطقة مصر الجديدة لإجراء الفحوصات فى المعمل وأثناء اجراء الأشعة لأبنته توفيت داخل معمل التحاليل .

تم تحرير محضر بالواقعة واتهم فيه والد الطفلة طبيب جراحة السمنة "خالد م" الذى أجرى العملية لابنته فى مستشفى بالعباسية وكذلك أطباء معمل التحاليل بالنزهة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنته .

أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء والد الطالبة وأطباء معمل التحايل للإستماع الى أقوالهم وصرحت النيابة بدفن الفتاة.