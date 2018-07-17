وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات لبحث إضافة المواليد بالبطاقات..الخميس

كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا بعد غدٍ الخميس مع مديرى المديريات بالمحافظات، لبحث استعدادات إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيا وكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لمعرفة احتياجات المكاتب وذلك استعدادًا لبدء إضافة المواليد الجدية على البطاقات التموينية.