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وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات لبحث إضافة المواليد بالبطاقات..الخميس

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:00 ص
وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات لبحث إضافة المواليد بالبطاقات..الخميس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا بعد غدٍ الخميس مع مديرى المديريات بالمحافظات، لبحث استعدادات إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيا وكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لمعرفة احتياجات المكاتب وذلك استعدادًا لبدء إضافة المواليد الجدية على البطاقات التموينية.

 

 

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف سلامة

مبروك ياسيادة وزير التموين - الدعم "شيال" ولايهمك

مزيد من الإضافات لأبناء ، او احفاد الباشاوات وارثى هذه البطاقات عن اجدادهم موظفى الحكومة فى عهد الزعيم عبد الناصر (كانت البطاقة من حق اى مواطن) ، واليوم بعد ان اصبحوا مليونيرات واصحاب فلل واراضى وارصدة مليونية فى البنوك ، مازالوا يضيفون مواليدهم على البطاقة من اجل صرف التموين الشهرى والعيش المدعم - وفرق نقاط الخبز ، وسيادة الوزير بيشرف بنفسه على تمام هذه "النهيبة" على اكمل وجه ، وعجبى

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