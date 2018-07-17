video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة الهجرة: آلاف اليزيديين يخشون العودة إلى قراهم بالعراق

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
منظمة الهجرة: آلاف اليزيديين يخشون العودة إلى قراهم بالعراق اليزيديين فى العراق ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، إن آلاف اليزيديين فى العراق لا زالوا يخشون العودة إلى قراهم مفضلين العيش فى خيام على هضبة سنجار، لافتا إلى أن إعادة بناء حياتهم فى مناطقهم تمثل تحديا هائلا لهم خاصة وأنهم لا يملكون شيئا على الإطلاق، كما أن مدخراتهم قد استنزفت ونهبت منازلهم ودمرت إضافة إلى فقدانهم سبل العيش.

وأضاف ميلمان، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، أن ملايين العراقيين يعانون من واقع ما بعد الصراع فى المناطق التى دمرتها الحرب، حيث أن المنظمة قدمت المواد الغذائية إلى أكثر من 600 عائلة يزيدية وذلك فى القرى المحيطة بمدينة سنجار (حوالى 120 كيلومترا غرب الموصل)، بالإضافة إلى توزيع الأدوات المنزلية الأساسية، وذلك بدعم مالى من مكتب المساعدات الخارجية للكوارث فى الولايات المتحدة.

وأوضح أنه وللمرة الأولى منذ نهاية النزاع، تمكنت المنظمة من الوصول إلى "حردان" وهى قرية تقع على بعد حوالى 30 كم شرقى مدينة سنجار، لافتا إلى أن أكثر من 300 أسرة اعتادت العيش فيها، لم تعد إلى حردان منها حتى الآن سوى 60 عائلة.. منوها بأن القرية كانت من بين القرى التى تعرضت لهجمات تنظيم (داعش) الإرهابى عام 2014 حيث قتل 70 شخصا وخطف 376 شخصا ولا يزال العديد منهم فى عداد المفقودين، حيث أن إعدام التنظيم الإرهابى لمئات الرجال اليزيديين واستعباده لآلاف النساء والأطفال أدى إلى فرار مئات الآلاف منهم إلى جبل سنجار.

أشار ميلمان إلى أن الخدمات الأساسية فى هذه القرى لا تعمل إلا بشكل جزئي، كما أن المنطقة لا تزال ملوثة بشدة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى عدم وجود مدارس أو عيادات صحية.. منوها بأن المنظمة خلال الشهور القادمة ستساعد على تحسين الأوضاع عبر قطاعات متعددة فى مجتمعات العودة وإصلاح البنية التحتية الأساسية مثل شبكة المياه العامة، بالإضافة إلى دعم الحكومة المحلية لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية ضد اليزيديين مستمرة فى العراق

البابا فرنسيس يصلى من أجل اليزيديين مع تقدم القوات العراقية بالموصل

الأمم المتحدة تنشر تقريرا حول شهادات الناجين اليزيديين من داعش فى العراق

اليزيديين فى العراق

منظمه الهجره

العراق

اليزيديين




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة