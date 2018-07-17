مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية السنوية لتخرج أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية السادسة لتخرج ابنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل، بحضور عدد من سفراء الدول الأفريقية وممثلى وزارة الخارجية المصرية والاتحاد الأفريقى.

ويصل عدد الطلاب المتخرجين هذا العام إلى مائة وسبعين طالبًا من دول مختلفة، منها أوغندا والسودان وجنوب السودان ومدغشقر والنيجر وجزر القمر ونيجيريا ومالاوى ومصر.

ويضم برنامج رابطة الصفوة الأفارقة العديد من المشاركين والأعضاء القدامى الذين يستكملون دراساتهم العليا داخل القارة وخارجها أو يشاركون فى صنع الحياة فى بلادهم بعد عودتهم وتخرجهم.

وقد تشكلت رابطة الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية منذ أوائل عام 2011 لتضم فى عضويتها مجموعات من الطلاب المصريين وأقرانهم من الدول الأفريقية الدارسين بجامعة الإسكندرية فى البداية، وسرعان ما انضم إليهم عدد آخر من طلاب الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية.

ومنذ بداية التفكير فى إنشاء هذه الرابطة كان الهدف الرئيسى لها بدء ورعاية علاقات مشتركة بين الشباب القادمين من تلك الدول وبعضهم البعض أملًا فى تشابك مصالحهم ومصالح بلدانهم مع بعضها البعض وتنمية هذه العلاقات عبر لقاءات تقوم على الحوار وتبادل المعارف والخبرات والتعرف على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية من أجل التعاون وبناء القدرات.

ويلتقى أعضاء الرابطة كل يوم سبت بمكتبة الإسكندرية أو الخميس بجامعة القاهرة ليقوم بعضهم بعرض مواضيع يختارونها للحوار وتبادل المعرفة حول بلدانهم وما فيها من فرص أو تقديم حلول لبعض المشكلات، ومناقشة الجديد فى العلوم والتكنولوجيا وكل ما يمكن أن يشكل دائرة اهتمام بينهم وبين أقرانهم.