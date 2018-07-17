مفوض الاتحاد الأوروبى يبحث فى قبرص قضايا جرائم الإنترنت والإرهاب

نيقوسيا(أ ش أ)

بحث مفوض الاتحاد الأوروبى جوليان كينج خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء، بعض القضايا، منها الهجمات الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات فى الاتحاد الأوروبى.

وقال كينج - فى حوار مع وكالة الأنباء القبرصية - أن الزيارات للدول الأعضاء هى جزء مهم نظرًا للقاءات مع جميع الجهات الفاعلة المحلية للعمل على فهم السياقات الوطنية والسياسية بشكل أفضل..مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأمن، وهو أولًا وقبل كل شيء اختصاص وطنى، ولكن الاتحاد الأوروبى يلعب دورًا أساسيًا فى مساعدة الدول الأعضاء على ضمان أمن مواطنيه.

وأضاف المفوض الأوروبى "إن أمن المواطنين يمثل الأولوية القصوى للاتحاد والدول الأعضاء فيه وعلى ضوء هذا نتفق جميعنا على أن الأمن هو أولوياتنا".

ومن المقرر أن يجتمع مفوض الاتحاد الأوروبى مع وزير العدل والنظام العام القبرصى إيوناس نيكولاو، وسيزوران مركز الجرائم الإلكترونية.