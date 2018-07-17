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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:30 م
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مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة لمشاة البحرية الكورية الجنوبية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:09 م
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة لمشاة البحرية الكورية الجنوبية تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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قتل 5 أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح إثر تحطم مروحية تابعة لمشاة البحرية الكورية الجنوبية بمطار عسكرى فى مدينة بوهانج جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون عسكريون، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المروحية كانت تجرى اختبار طيران بعد إصلاحها ثم اندلعت النيران فيها بعد سقوطها من على ارتفاع 10 أمتار تقريبًا.

وأضاف المسؤولون أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص من طاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص، فيما أصيب شخص واحد ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد الجيش الكورى الجنوبى أنه سيشكل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

 


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