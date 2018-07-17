مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حوادث متفرقة بمطروح

مطروح - حسن مشالى

استقبل مستشفى العلمين المركزى جثة هامدة، إثر السقوط من علو أثناء العمل بمدينة العلمين الجديدة، كما استقبل طفل يعانى من أثر الغرق بإحدى القرى السياحية وطفل آخر يعانى من إصابته إثر حادث تصادم.

كما استقبل مستشفى الضبعة المركزى، 2 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة، غربى مدينة الضبعة.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، عبد الله السعيد السيد " 29 سنة " - من محافظة القليوبية - جثه هامدة، إثر ادعاء السقوط من علو بمدينة العلمين الجديدة، والجثة فى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل المستشفى أحمد محمد قاسم، "4 سنوات" إثر تعرضه للغرق بقرية أمواج السياحية، والحالة العامة سيئة.

ودخل مستشفى العلمين إثر تصادم سيارة بدرجة بخارية أمام قرية الزهور1 ذكريا محمد ذكى "12سنة"– من محافظة المنيا- مصاب بجرح قطعى بالقدم اليمنى واشتباه وجود كسر بها وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى، مسعد زكريا زكى "45 سنة"- من المنوفية- مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وتوفيق على معفن " 60 سنة" من المنوفية، يعاين من جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر فى المفصل الأيمن للحوض واشتباه p.c إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية حسنبك، غربى مدينة الضبعة.