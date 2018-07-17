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مصرع شاب غرقا فى مياه بحر مويس بمنيا القمح

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:12 ص
مصرع شاب غرقا فى مياه بحر مويس بمنيا القمح غريق - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه بحر مويس، بندر منيا القمح، منذ قليل، أثناء قيامه بالاستحمام، تم انتشال جثته، وإخطار نيابة  منيا القمح بالواقعة، لمباشرة التحقيق برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقى  اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق شاب بمياه بحر مويس، بعزبة الزناتى بندر منيا القمح، وتوجهت الشرطة والإنقاذ النهري، تم استخراج جثته، وتبين أن الجثة لشاب يدى" إسلام جمال عبد السلام" 17 سنة مقيم عزبة الزناتي، بندر منيا القمح، حيث لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس، وتم إخطار النيابة العامة.

 

 

 

 

 


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