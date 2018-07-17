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مصدر أمنى:القبض على أى شخص يقترب من"برج العرب" دون تذكرة لدخول مباراة الأهلى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:19 ص
مصدر أمنى:القبض على أى شخص يقترب من"برج العرب" دون تذكرة لدخول مباراة الأهلى النادى الأهلى
كتبت دينا الحسينى
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صرح مصدر أمنى، منذ قليل، بأن أى شخص سيقترب من استاد برج العرب دون تذكرة أو تصريح سيتم القبض عليه فورًا وعرضه على النيابة العامة، وذلك خلال لقاء الأهلى وفريق تاونشيب فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة لمنافسات دورى المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

 

وأوضح المصدر، أنه سيتم القبض على أى شخص يحمل أو يقوم بتسهيل دخول أى علم بخلاف علم مصر وعلم النادى الأهلى.

 

كما حذر المصدر من  رفع لافتات أو بانرات تنال من قيمة أى كيان أو أحد، مضيفا أنه سيتم التعامل بالقانون ولن يتم السماح لأحد بمخالفة هذه التعليمات.

 

وعقد اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن  والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة المصرى وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية، وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

 

وتم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.

 

كما شملت توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

 

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى  


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